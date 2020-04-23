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23 квітня • оновлено в 08:59
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Карина Бондаренко
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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У четвер, 23 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

od.vgorode.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Центральний район

  • вул. Філософська, 55 - 73, 72 - 82;

  • вул. Кошута, 2 - 10, 1 - 5;

  • вул. Флотська, 1 - 23, 2 - 32;

  • вул. Алексєєнко, 47 - 59;

  • вул. Тамбовська, 2 - 20, 1 - 9;

  • вул. Патона, 2 - 6, 1 - 3;

  • вул. Савченко, 36, 72.

Новокодацький район:

  • пр. Металургів, 41а, ПП Бондар;

  • вул. Флангова, 53, Д / К 198;

  • пр. Металургів, 43, ТОВ "АТБ-Маркет";

  • вул. Сумська, 25 - 29, 26;

  • вул. Берінга, 24 - 40, 21 - 29;

  • вул. Флангова, 30 - 58, 29 - 41;

  • вул. Демократична, 10 - 26, 9 - 25;

  • вул. Докучаєва, 24;

  • Дитячий притулок "Оберіг";

  • пр. Металургів, 40 - 48, 50 - 54;

  • вул. Сумська, 30, Церква;

  • вул. Прокатна, 1 - 41, 2 - 38;

  • вул. Чухновського, 116 - 142, 121 - 139;

  • вул. Давидова, 149 - 183;

  • тупий. Чухновського, 2 - 18, 1 - 33;

  • вул. Сидоренко, 2 - 16, 7, 9;

  • вул. Амбулаторна, 27, 46 - 80, 15 - 33;

  • вул. Тютюнова, 6, 7, 8, 10;

  • вул. Манесмановская, 1 - 13, 2 - 16;

  • вул. Ставропольська, 27, 29;

  • вул. Доменна, 2;

  • вул. Балістична, 32;

  • вул. Сухумська, 3 - 47, 8 - 52.

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-2, 28, 27, 38, 37;

  • вул. Паршина, 6.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності винуватицю смертельної ДТП, яка сталося понад 10 років тому і забрала життя молодої фігуристки Радміли Тігієвої.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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