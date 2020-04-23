Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 23 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла od.vgorode.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Центральний район

вул. Філософська, 55 - 73, 72 - 82;

вул. Кошута, 2 - 10, 1 - 5;

вул. Флотська, 1 - 23, 2 - 32;

вул. Алексєєнко, 47 - 59;

вул. Тамбовська, 2 - 20, 1 - 9;

вул. Патона, 2 - 6, 1 - 3;

вул. Савченко, 36, 72.

Новокодацький район:

пр. Металургів, 41а, ПП Бондар;

вул. Флангова, 53, Д / К 198;

пр. Металургів, 43, ТОВ "АТБ-Маркет";

вул. Сумська, 25 - 29, 26;

вул. Берінга, 24 - 40, 21 - 29;

вул. Флангова, 30 - 58, 29 - 41;

вул. Демократична, 10 - 26, 9 - 25;

вул. Докучаєва, 24;

Дитячий притулок "Оберіг";

пр. Металургів, 40 - 48, 50 - 54;

вул. Сумська, 30, Церква;

вул. Прокатна, 1 - 41, 2 - 38;

вул. Чухновського, 116 - 142, 121 - 139;

вул. Давидова, 149 - 183;

тупий. Чухновського, 2 - 18, 1 - 33;

вул. Сидоренко, 2 - 16, 7, 9;

вул. Амбулаторна, 27, 46 - 80, 15 - 33;

вул. Тютюнова, 6, 7, 8, 10;

вул. Манесмановская, 1 - 13, 2 - 16;

вул. Ставропольська, 27, 29;

вул. Доменна, 2;

вул. Балістична, 32;

вул. Сухумська, 3 - 47, 8 - 52.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-2, 28, 27, 38, 37;

вул. Паршина, 6.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі апеляційний суд звільнив від кримінальної відповідальності винуватицю смертельної ДТП, яка сталося понад 10 років тому і забрала життя молодої фігуристки Радміли Тігієвої.

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