Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:32, 22.04.2020

У середу, 22 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі
Відкритий

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. Баштанна, 2 - 64, 64а, 167 - 173.

Новокодацький район:

  • вул. Караваєва, 62;

  • вул. Сидоренка, 1, 3, 5;

  • пр. Мазепи, 47, 49;

  • пров. Орловський, 8;

  • вул. Орловська, 8, 8а, 35 - 61;

  • вул. Авіаційна, 41, 38б, 37, 39;

  • вул. Карбишева, 1 - 27, 2 - 28.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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