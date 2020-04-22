Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 22 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Відкритий

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

вул. Баштанна, 2 - 64, 64а, 167 - 173.

Новокодацький район:

вул. Караваєва, 62;

вул. Сидоренка, 1, 3, 5;

пр. Мазепи, 47, 49;

пров. Орловський, 8;

вул. Орловська, 8, 8а, 35 - 61;

вул. Авіаційна, 41, 38б, 37, 39;

вул. Карбишева, 1 - 27, 2 - 28.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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