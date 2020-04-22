Головна Новини
22 квітня • оновлено в 08:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

468
Читати матеріал російською

У середу, 22 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Відкритий

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. Баштанна, 2 - 64, 64а, 167 - 173.

Новокодацький район:

  • вул. Караваєва, 62;

  • вул. Сидоренка, 1, 3, 5;

  • пр. Мазепи, 47, 49;

  • пров. Орловський, 8;

  • вул. Орловська, 8, 8а, 35 - 61;

  • вул. Авіаційна, 41, 38б, 37, 39;

  • вул. Карбишева, 1 - 27, 2 - 28.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги