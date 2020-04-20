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20 квітня • оновлено в 07:26
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Аліна Рашевська
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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У понеділок, 20 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Метроном

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. В'єтнамська, 77 - 137, 64 - 74;

  • пров. Марійський, 1 - 9, 12 - 14, 6;

  • вул. Марійська, 2 - 18, 5 - 11;

  • вул. Сахарова, 12;

  • вул. Сонячна, 15, 2 - 10, 12, 13, 15;

  • вул. Естафетна, 1 - 23;

  • вул. Олешківська, 93;

  • вул. Богородицька, 117.

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

  • вул. Панікахи, 75, 75а;

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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