Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 17:59, 16.04.2020

У п'ятницю, 17 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Кілька районів Дніпра залишаться без світла
shostka.info

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Араратська, 2 - 38, 13 - 31, 35 - 51, 40 - 58;

  • вул. Кривоноса, 6 - 80, 31 - 83;

  • вул. Академіка Образцова, 27 - 43, 28 - 58;

  • вул. Марка Вовчка, 17а, 40, 55;

  • вул. Кримська, 19 - 20;

  • вул. Байкальська, 1 - 21, 2 - 20;

  • вул. Червонопартизанська, 8 - 38, 11 - 45;

  • вул. Софії Ковалевської, 74г;

  • вул. Тихоокеанська, 14, 14а.

Шевченківський район:

  • вул. Панікахи, 53, 59, 61, 61д;

  • ж/м Тополя-2, 27, 28 (к. 1 - 7), 37, 38;

  • вул. Паршина, 6.

Чечелівський район:

  • вул. Байрона, 1 - 15;

  • вул. Гончарова, 1 - 21, 2 - 28;

  • вул. Ізмайлівська, 115 - 163, 136 - 176;

  • вул. Михайла Комарова, 140 - 172, 165 - 187.

Самарський район:

  • вул. Зоопаркова, 7 - 63, 8 - 72;

  • вул. Таджицька, 17 - 33, 10 - 24;

  • вул. Сердюкова, 5 - 49, 8 - 52;

  • вул. Дачна, 13, 45 - 67, 46 - 76, 69а - 73, 78 - 86;

  • вул. Оранжерейна, 26 - 54, 51 - 83/2;

  • вул. Романовського, 3, 11, 59;

  • вул. Бестужева, 49;

  • вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;

  • вул. Антарктична, 85 - 119, 98 - 132, 119 - 130, 132;

  • вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;

  • вул. Героїв Дніпра, 16 - 50, 33 - 35, 37, 39 - 79, 52 - 90, 75 - 79, 90;

  • вул. Залізнична, 33 - 55, 54 - 74;

  • вул. Косогірна, 50 - 92, 77 - 115;

  • вул. Прохорова, 84 - 100, 89 - 109;

  • вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

  • вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

  • вул. Прохорова, 50 - 84, 59 - 89, 55;

  • вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;

  • вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;

  • вул. Сердюкова, 51 - 67, 54 - 76;

  • вул. Бестужева, 46 - 52, 41 - 47, 51 - 65, 54 - 60, 67 - 71;

  • вул. Цілиноградська, 1 - 31, 2 - 14;

  • вул. Залізнична, 2 - 52, 3, 9 - 31;

  • вул. Оранжерейна, 56 - 58а, 85 - 97а;

  • вул. Миколи Тимошенка, 1, 5 - 15, 2 - 16;

  • вул. Таджицька, 36 - 42, 37 - 59;

  • вул. Сонячногірська, 28 - 42, 63 - 109;

  • вул. Адлерська, 1 - 17, 2 - 20;

  • вул. В'єтнамська, 1 - 45, 2 - 20, 39, 49, 41, 43, 51а;

  • вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;

  • вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

  • вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;

  • вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

  • вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;

  • вул. Оранжерейна, 16 - 24, 29 - 43;

  • вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

  • вул. Богородицька, 40, 42, 45, 77, 78, 84, 86, 88;

  • вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;

  • пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

  • вул. Листопадова, 1 - 11, 6 - 14;

  • вул. Естафетна, 4 - 24, 9 - 33.

  • вул. Бехтерева - виправна колонія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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