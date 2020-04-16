Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 17 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Кілька районів Дніпра залишаться без світла shostka.info

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Індустріальний район:

вул. Араратська, 2 - 38, 13 - 31, 35 - 51, 40 - 58;

вул. Кривоноса, 6 - 80, 31 - 83;

вул. Академіка Образцова, 27 - 43, 28 - 58;

вул. Марка Вовчка, 17а, 40, 55;

вул. Кримська, 19 - 20;

вул. Байкальська, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Червонопартизанська, 8 - 38, 11 - 45;

вул. Софії Ковалевської, 74г;

вул. Тихоокеанська, 14, 14а.

Шевченківський район:

вул. Панікахи, 53, 59, 61, 61д;

ж/м Тополя-2, 27, 28 (к. 1 - 7), 37, 38;

вул. Паршина, 6.

Чечелівський район:

вул. Байрона, 1 - 15;

вул. Гончарова, 1 - 21, 2 - 28;

вул. Ізмайлівська, 115 - 163, 136 - 176;

вул. Михайла Комарова, 140 - 172, 165 - 187.

Самарський район:

вул. Зоопаркова, 7 - 63, 8 - 72;

вул. Таджицька, 17 - 33, 10 - 24;

вул. Сердюкова, 5 - 49, 8 - 52;

вул. Дачна, 13, 45 - 67, 46 - 76, 69а - 73, 78 - 86;

вул. Оранжерейна, 26 - 54, 51 - 83/2;

вул. Романовського, 3, 11, 59;

вул. Бестужева, 49;

вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;

вул. Антарктична, 85 - 119, 98 - 132, 119 - 130, 132;

вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;

вул. Героїв Дніпра, 16 - 50, 33 - 35, 37, 39 - 79, 52 - 90, 75 - 79, 90;

вул. Залізнична, 33 - 55, 54 - 74;

вул. Косогірна, 50 - 92, 77 - 115;

вул. Прохорова, 84 - 100, 89 - 109;

вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

вул. Прохорова, 50 - 84, 59 - 89, 55;

вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;

вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;

вул. Сердюкова, 51 - 67, 54 - 76;

вул. Бестужева, 46 - 52, 41 - 47, 51 - 65, 54 - 60, 67 - 71;

вул. Цілиноградська, 1 - 31, 2 - 14;

вул. Залізнична, 2 - 52, 3, 9 - 31;

вул. Оранжерейна, 56 - 58а, 85 - 97а;

вул. Миколи Тимошенка, 1, 5 - 15, 2 - 16;

вул. Таджицька, 36 - 42, 37 - 59;

вул. Сонячногірська, 28 - 42, 63 - 109;

вул. Адлерська, 1 - 17, 2 - 20;

вул. В'єтнамська, 1 - 45, 2 - 20, 39, 49, 41, 43, 51а;

вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;

вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;

вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;

вул. Оранжерейна, 16 - 24, 29 - 43;

вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

вул. Богородицька, 40, 42, 45, 77, 78, 84, 86, 88;

вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;

пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

вул. Листопадова, 1 - 11, 6 - 14;

вул. Естафетна, 4 - 24, 9 - 33.

вул. Бехтерева - виправна колонія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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