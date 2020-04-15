Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 15 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Одесская жизнь Відключення світла

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

вул. Караваєва, 4 - 20, 27;

вул. Александрова, 3, 26;

пр. Мазепи, 1, 3;

вул. Самодрига, 15 - 27, 20 - 32;

вул. 9 Травня, 3 - 57, 4 - 46, 50;

вул. Дунайська, 1 - 45, 2 - 52;

вул. Озерного, 4 - 8, 18, 36, 37 - 55;

вул. Народна Діївка, 36;

вул. Мисливська, 18 - 44;

пер. Лютневий, 1 - 3, 4 - 30;

вул. Спокійна, 80/2 - 90;

вул. Лютнева, 44 - 80, 51 - 69, 71 - 75, 82 - 96;

вул. Чапаєвська проїзд, 49, 51;

пер. Донбаський, 2 - 30, 3 - 7, 11 - 29 - 31;

вул. Рудна, 19 - 47, 28 - 56;

вул. Весела, 1 - 19, 2 - 18;

вул. Вільямса, 118а, 112 - 116;

пер. Боткінської, 1 - 19, 2 - 10.

Чечелівський район:

вул. Кленова, 2 - 52;

вул. Арбатська, 5 - 27, 2 - 26;

вул. Гончарова, 25 - 39, 32;

вул. Комарова, 187 - 199, 176 - 178;

вул. Звивиста, 62 - 72;

спуск Ярмарковий, 5 - 41, 6 - 18;

пр. Пушкіна, 42;

вул. Казанська, 2 - 8;

пер. Аптекарський Балка, 1 - 5, 2 - 8;

вул. Безлісна, 51 - 89;

вул. Загорянська, 6 - 19;

вул. Ставкова, 1 - 7, 7а.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Інгульська, 318;

вул. Дубовика, 4 - 8, 16, 7 - 43;

вул. Житомирська, 274а, 276, 278, 284;

вул. Вітряна, 1 - 85, 2 - 70, 91 - 93, 84 - 94, 72а;

вул. Шлюзова, 1 - 5а;

вул. Кубанська, 1 - 19а, 2 - 4;

вул. Широка, 175;

пер. Вітряний, 16, 88 / з / д, 15а, 17, 18, 20, 37г;

вул Загорська, 1 - 63, 2 - 50;

вул. Передова, 781 - 789, 802 - 816;

вул. Бережна, 104 - 146а, 161 - 205;

вул. Епіка, 30 - 50, 33, 39, 43;

вул. Широка, 116Б.

Шевченківський район:

тупий. Свєтлова, 1 - 9, 2 - 10;

вул. Свєтлова, 4 - 20, 20в, 5 - 19;

вул. Повітова, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Українська, 2;

вул. Дарвіна, 1 - 17а, 2 - 12.

Центральний район:

вул. Столярова, 8;

пр. Яворницького, 78, 82.

Самарський район:

вул. 20-років Перемоги, 2, 4, 6, 8, 8в, 10, 20;

вул. Рудніченко, 75.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі в поліцейському автомобілі раптово помер затриманий 33-річний чоловік. Городянин влаштував п'яний дебош і побив металевим ломом власного 61-річного батька.

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