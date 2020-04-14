Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 14 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі shostka.info

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

вул. Панікахи, 75, 75а;

вул. Рибінська, 2 - 80, 102;

вул. Ярославська, 1 - 75, 2 - 74;

вул. Казакова, 51 - 73;

вул. Толстого, 22 - 30, 1, 9;

вул. Болгарська, 14, 16, 18, 20, 11а, 1 - 13, 13а, 2;

вул. Динамо, 2 - 64, 1 - 71, 27а;

вул. Генерала Пушкіна, 1 - 83;

вул. Великолуцького, 15;

пров. Рибінський, 1 - 15, 2 - 20.

Новокодацький район:

вул. Моніторна, 10;

вул. Гідропаркова, 15, 17;

вул. Метробудівська, 4а;

пров. Парусний, 5, 5а, 7, 7/2, 7/76, 7К, 10;

пров. Штурманський, 5, 7, 13;

вул. Максима Дія, 7с.

Чечелівський район:

вул. Кленова, 2 - 52;

вул. Арбатська, 5 - 27, 2 - 26;

вул. Гончарова, 25 - 39, 32;

вул. Комарова, 187 - 199, 176 - 178;

вул. Звивиста, 62 - 72;

спуск Ярмарковий, 5 - 41, 6 - 18;

пр. Пушкіна, 42;

вул. Казанська, 2 - 8;

пров. Аптекарська Балка, 1 - 5, 2 - 8.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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