Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси
У п'ятницю, 10 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Самарський район:
вул. Апостолівська, 55 - 55а, 51 - 55;
пров. Біловодський, 1 - 5, 2а - 16а;
пров. Ігренський, 1 - 13, 2 - 18;
вул. Красногорська, 1 - 13а, 4 - 14;
вул. Гайова, 26а - 36, 35 - 37, 51, 46 - 52;
1-й і 2-й Гайовий тупик;
пров. Тарасова, 1, 1а / 2;
вул. Тарасова, 2 - 20/1, 1а - 25;
вул. Фіалок, 2 - 20, 1 - 27;
вул. Томська, 2 - 62, 5 - 61, 7а, 56а;
вул. Жовтоводська, 1 - 27, 2 - 26;
пров. Томський, 2 - 6, 1 - 17;
вул. Наставників, 1 - 33, 2 - 36, 1а.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-1, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 23;
вул. Панікахи, 18а; 31д; 18к.
Індустріальний район:
вул. Поштова, 74 - 144;
вул. Змагання, 113а - 185, 114 - 170;
вул. Голікова, 33 - 101;
вул. Амурська, 115а - 189, 120 - 192;
вул. Травнева, 122 - 144;
вул. Мелітопольська, 31 - 99, 28а - 96;
вул. Кузбаська, 41 - 118.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.