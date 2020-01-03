Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У понеділок, 6 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Пікабу

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Самарський район:

вул. Безіменна, 1 - 19, 2 - 10;

вул. Єлисеївське, 1 - 25, 2 - 26;

вул. Кренкеля;

вул. Фарфорова.

Шевченківський район:

вул. Свєтлова, 53 - 71;

вул. Вознесенська, 37, 46, 50;

вул. Кулішевська, 1 - 9, 2, 4;

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3, 12 - 18.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі підлітки жорстоко розправилися з чоловіком. Перші кілька годин чоловік терпів, проте під ранок біль став нестерпним і йому знадобилася медична допомога. На обличчі у нього були гематоми і рани, а на тілі – безліч ударів і садна.

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