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3 січня • оновлено в 16:51
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Карина Бондаренко

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У понеділок, 6 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Пікабу

Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:

Самарський район:

  • вул. Безіменна, 1 - 19, 2 - 10;

  • вул. Єлисеївське, 1 - 25, 2 - 26;

  • вул. Кренкеля;

  • вул. Фарфорова.

Шевченківський район:

  • вул. Свєтлова, 53 - 71;

  • вул. Вознесенська, 37, 46, 50;

  • вул. Кулішевська, 1 - 9, 2, 4;

  • вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3, 12 - 18.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі підлітки жорстоко розправилися з чоловіком. Перші кілька годин чоловік терпів, проте під ранок біль став нестерпним і йому знадобилася медична допомога. На обличчі у нього були гематоми і рани, а на тілі – безліч ударів і садна.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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