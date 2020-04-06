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6 квітня • оновлено в 19:08
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Аліна Рашевська

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У вівторок, 7 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

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Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Соборний район:

  • вул. Полігонна, 1 - 15;

  • пров. Реактивний, 3, 11 - 31, 2 - 8, 12 - 20;

  • пров. Біологічний, 2 - 12, 15 - 39;

  • пров. Прилуцький, 8 - 28, 1;

  • вул. Сірка, 3 - 7, 4 - 8;

  • пров. Сірка, 3 - 5, 8 - 16;

  • вул. Космічна, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13а, 13д.

Індустріальний район:

  • вул. Поштова, 74 - 144;

  • вул. Змагання, 113а - 185, 114 - 170;

  • вул. Голікова, 33 - 101;

  • вул. Амурська, 115а - 189, 120 - 192;

  • вул. Травнева, 122 - 144;

  • вул. Мелітопольська, 31 - 99, 28а - 96;

  • вул. Кузбаська, 41 - 118.

Шевченківський район:

  • вул. Володимира Великого, 15а, 15б;

  • вул. Фабра, 1а;

  • Січеславська Набережна, 10.

Чечелівський район:

  • вул. Белелюбського, 13, 54, 54а;

  • вул. Павлова, 7 - 9, 13 - 17;

  • вул. Бестужевих, 1а, 3 - 7, 2 - 10, 10а;

  • вул. Езау, 2 - 6, 10;

  • вул. Гаршина, 22;

  • вул. Перекопська, 2;

  • вул. Щепкіна, 6 - 8, 7 - 15;

  • пров. Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

  • вул. Залізнична, 3 - 27, 24;

  • вул. Тісна, 2 - 34, 7 - 33;

  • пр. Нігояна, 4, 10 - 26, 40 - 42.

Новокодацький район:

  • вул. Гастелло, 2 - 40, 5 - 51;

  • пров. Усть-Іллінський, 1 - 7, 2, 2а;

  • вул. Шушенська, 1 - 23, 2 - 22;

  • вул. Підгірна, 1 - 27, 2 - 16;

  • вул. Мукачева, 121 - 127, 156 - 178;

  • вул. Професійна, 1 - 47, 2 - 42;

  • пров. Хорольський, 1 - 11, 27 - 31, 10 - 26;

  • вул. Хорольська, 1 - 33, 2 - 46;

  • вул. Попова, 1 - 23, 2 - 24.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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