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3 квітня • оновлено в 08:45
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Карина Бондаренко

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У п'ятницю, 3 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

cripo.com.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Чечелівський район:

  • вул. Робоча, 20, 22, 24а;

  • вул. Богданова, 1, 3, 7.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • ул.Пріднепровская, 1, 3, 5;

  • вул. Саранська, 4;

  • пер. Бахчисарайський, 2;

  • пер. Тульчинський, 1, 3;

  • вул. Малиновського, 108.

Соборний район:

  • вул. Мандриківська, 53.

Центральний район:

  • вул. Старокозацький, 52;

  • вул. Шебелинська, 1 - 23;

  • вул. Політехнічна, 8 - 56, 1 - 83;

  • вул. Закарпатська, 4 - 14.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в четвер, 2 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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