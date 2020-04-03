Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 3 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла cripo.com.ua

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Чечелівський район:

вул. Робоча, 20, 22, 24а;

вул. Богданова, 1, 3, 7.

Амур-Нижньодніпровський район:

ул.Пріднепровская, 1, 3, 5;

вул. Саранська, 4;

пер. Бахчисарайський, 2;

пер. Тульчинський, 1, 3;

вул. Малиновського, 108.

Соборний район:

вул. Мандриківська, 53.

Центральний район:

вул. Старокозацький, 52;

вул. Шебелинська, 1 - 23;

вул. Політехнічна, 8 - 56, 1 - 83;

вул. Закарпатська, 4 - 14.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в четвер, 2 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції.

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