Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 3 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
cripo.com.ua
Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:
Чечелівський район:
вул. Робоча, 20, 22, 24а;
вул. Богданова, 1, 3, 7.
Амур-Нижньодніпровський район:
ул.Пріднепровская, 1, 3, 5;
вул. Саранська, 4;
пер. Бахчисарайський, 2;
пер. Тульчинський, 1, 3;
вул. Малиновського, 108.
Соборний район:
вул. Мандриківська, 53.
Центральний район:
вул. Старокозацький, 52;
вул. Шебелинська, 1 - 23;
вул. Політехнічна, 8 - 56, 1 - 83;
вул. Закарпатська, 4 - 14.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в четвер, 2 квітня, на Дніпропетровщині зафіксували ще два підтверджених випадки коронавірусної інфекції.
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