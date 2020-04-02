Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 2 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Наш Репортер

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вул. Кольська,

вул. Берсенівська,

вул. Жовтнева,

вул. Зеленоградська 85-93,

вул. Олександра Галича,

вул. Прибережна,

вул. Антарктична 119-132,

вул. Дачна 69-73, 78-86, 69а,

вул. Героїв Дніпра 52-90а, 39-79,

вул. Прохорова 48-84, 59-89,

вул. Псковська 1-57, 2-58, 18а,

вул. Андрія Сахарова 35-73, 34-74, 60а, 40Б, 78А,

вул. Естафетна 6.

Центральний район:

вул. Володимира Антоновича 52-62,61-69,

вул. Надії Олексієнко 25-27,22-32,

вул. Філософська 46-56,33-37,

просп. О. Поля, 2Б, 8а.

Новокодацький район:

пров. Донбаський 2-30, 3-7, 11-29-31, 9,

вул. Лютнева 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69,

вул. Рудна 19-47, 28-56,

вул. Спокійна 1-59, 2-80 / 1, 80 / 2-90

вул. Весела 1-19, 2-18,

вул. Вільямса 112-116,147-159,18,161-165, 118а,

вул. Дев'ятого Травня 1, 2, 3-57, 4-46,50,

вул. Марка Озерного 1-35, 2, 2a, 2б, 10-18, 4-8,18, 36, 37-55,

вул. Мисливська 1-19, 4-16, 12,18-42, 19а-45, 47,

пров. Боткінський1-19, 2-10,

вул. Марка Озерного,

вул. Народна Діївка 36,

вул. Дунайська 1-45, 2-52,

пров. Лютневий 1-3, 4-30,

Чапаєвський проїзд 49, 51.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Передова, 427- 457,

вул. Водопровідна, 46-84, 71-141,

вул. Тайожна, 1а-21, 2а-24,

вул. Арктична, 50-66, 34б,

вул. Анадірська, 1-39, 2-32, 12б,

вул. Алуштинська, 3-19, 4-8,

вул. Широка, 114-116, 130-134, 197-217,

вул. Л. Роя, 1-33, 2-20,

вул. Башкирська, 1-5,

вул. Вітряна, 54-64,

вул. Межова, 2-30,

вул. Шефська, 66-138, 121-151,

вул. Алуштинська, 1а, б,

пров. Снайперський, 1-3, 4-6,

пров. Шефський, 2-14, 19-21,

вул. Водопровідна, 75, 77, 46,

вул. Лазаревська, 2-16,

вул. Тайожна, 23-71, 26-76.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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