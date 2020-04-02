Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У четвер, 2 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Наш Репортер
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вул. Кольська,
вул. Берсенівська,
вул. Жовтнева,
вул. Зеленоградська 85-93,
вул. Олександра Галича,
вул. Прибережна,
вул. Антарктична 119-132,
вул. Дачна 69-73, 78-86, 69а,
вул. Героїв Дніпра 52-90а, 39-79,
вул. Прохорова 48-84, 59-89,
вул. Псковська 1-57, 2-58, 18а,
вул. Андрія Сахарова 35-73, 34-74, 60а, 40Б, 78А,
вул. Естафетна 6.
Центральний район:
вул. Володимира Антоновича 52-62,61-69,
вул. Надії Олексієнко 25-27,22-32,
вул. Філософська 46-56,33-37,
просп. О. Поля, 2Б, 8а.
Новокодацький район:
пров. Донбаський 2-30, 3-7, 11-29-31, 9,
вул. Лютнева 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69,
вул. Рудна 19-47, 28-56,
вул. Спокійна 1-59, 2-80 / 1, 80 / 2-90
вул. Весела 1-19, 2-18,
вул. Вільямса 112-116,147-159,18,161-165, 118а,
вул. Дев'ятого Травня 1, 2, 3-57, 4-46,50,
вул. Марка Озерного 1-35, 2, 2a, 2б, 10-18, 4-8,18, 36, 37-55,
вул. Мисливська 1-19, 4-16, 12,18-42, 19а-45, 47,
пров. Боткінський1-19, 2-10,
вул. Марка Озерного,
вул. Народна Діївка 36,
вул. Дунайська 1-45, 2-52,
пров. Лютневий 1-3, 4-30,
Чапаєвський проїзд 49, 51.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Передова, 427- 457,
вул. Водопровідна, 46-84, 71-141,
вул. Тайожна, 1а-21, 2а-24,
вул. Арктична, 50-66, 34б,
вул. Анадірська, 1-39, 2-32, 12б,
вул. Алуштинська, 3-19, 4-8,
вул. Широка, 114-116, 130-134, 197-217,
вул. Л. Роя, 1-33, 2-20,
вул. Башкирська, 1-5,
вул. Вітряна, 54-64,
вул. Межова, 2-30,
вул. Шефська, 66-138, 121-151,
вул. Алуштинська, 1а, б,
пров. Снайперський, 1-3, 4-6,
пров. Шефський, 2-14, 19-21,
вул. Водопровідна, 75, 77, 46,
вул. Лазаревська, 2-16,
вул. Тайожна, 23-71, 26-76.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.
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