Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 25 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 25 березня Дніпро оперативний

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вул. Бехтерєва.

Індустріальний район:

вул. Воронезька, 19 - 21, 26 - 32, 23 - 35;

вул. Далекосхідна, 99, 101;

вул. Єнісейська, 65 - 117, 66, 68 - 122;

вул. Карельська, 1 - 11, 2 - 12;

вул. Саратовська, 2 - 14 / 1а;

вул. Холодильна, 17 - 23.

Соборний район:

вул. Полкова, 2, 7а, 1 - 29;

вул. Бронетанкова, 2, 3а, 6 - 12;

вул. Ласточкіна, 1 - 13, 2 - 26;

вул. Армійська, 1 - 28;

пр. Гагаріна, 40 - 70, 40б, 40г;

вул. Переяславська, 69 - 103, 86 - 124;

вул. Мандриківська, 151 - 163, 167, 178.

Шевченківський район:

вул. Краснопільська, 4а, 6, 6а, 8, 11;

вул. Мономаха, 1, 2, 5, 4, 6, 9;

вул. Глінки, 16, 18, 20;

вул. Центральна, 12.

Новокодацький район:

вул. Братська, 27 - 43, 34 - 44;

пров. Львівський, 1 - 47, 51 - 59, 4 - 46;

вул. Велика Діївська, 545 - 561;

пров. Нарвський, 1 - 13, 4 - 12;

вул. Доблесна, 1 - 57;

пров. Придорожній, 2 - 34, 7 - 87;

вул. Братська, 1 - 23, 2 - 26;

пров. Братський, 1 - 49, 2 - 72;

вул. Дніпрольстанівська, 254 - 264;

вул. Нарвська, 1 - 45, 2 - 50, 52 - 166, 53 - 167;

пров. Стрілецький, 2 - 10, 7 - 13;

пров. Оксамитовий, 1 - 9, 2 - 22;

вул. Доблесна, 61 - 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 - 106;

пров. Ревіна, 2 - 4.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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