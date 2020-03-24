Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 25 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 25 березня
Дніпро оперативний
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вул. Бехтерєва.
Індустріальний район:
вул. Воронезька, 19 - 21, 26 - 32, 23 - 35;
вул. Далекосхідна, 99, 101;
вул. Єнісейська, 65 - 117, 66, 68 - 122;
вул. Карельська, 1 - 11, 2 - 12;
вул. Саратовська, 2 - 14 / 1а;
вул. Холодильна, 17 - 23.
Соборний район:
вул. Полкова, 2, 7а, 1 - 29;
вул. Бронетанкова, 2, 3а, 6 - 12;
вул. Ласточкіна, 1 - 13, 2 - 26;
вул. Армійська, 1 - 28;
пр. Гагаріна, 40 - 70, 40б, 40г;
вул. Переяславська, 69 - 103, 86 - 124;
вул. Мандриківська, 151 - 163, 167, 178.
Шевченківський район:
вул. Краснопільська, 4а, 6, 6а, 8, 11;
вул. Мономаха, 1, 2, 5, 4, 6, 9;
вул. Глінки, 16, 18, 20;
вул. Центральна, 12.
Новокодацький район:
вул. Братська, 27 - 43, 34 - 44;
пров. Львівський, 1 - 47, 51 - 59, 4 - 46;
вул. Велика Діївська, 545 - 561;
пров. Нарвський, 1 - 13, 4 - 12;
вул. Доблесна, 1 - 57;
пров. Придорожній, 2 - 34, 7 - 87;
вул. Братська, 1 - 23, 2 - 26;
пров. Братський, 1 - 49, 2 - 72;
вул. Дніпрольстанівська, 254 - 264;
вул. Нарвська, 1 - 45, 2 - 50, 52 - 166, 53 - 167;
пров. Стрілецький, 2 - 10, 7 - 13;
пров. Оксамитовий, 1 - 9, 2 - 22;
вул. Доблесна, 61 - 89, 36, 46, 46а, 48, 50, 52, 80 - 106;
пров. Ревіна, 2 - 4.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.
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