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17 березня • оновлено в 18:36
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Аліна Рашевська

Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

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У середу, 18 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Телеканал "Академія"

Світла не буде за наступними адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Генерала Захарченка, 4д - 4б, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д;

  • пр. Миру, 18, 100, 101.

Самарський район:

  • вул. Цілиноградська, 1 - 11, 2 - 14;

  • вул. Косогірна, 15 - 31;

  • вул. Антарктична, 2 - 56, 1 - 43;

  • вул. Острозького, 42 - 68, 43 -61;

  • вул. Сердюкова, 53 - 67, 54 - 76;

  • вул. Зоопаркова, 51/1;

  • вул. Бестужева, 46 - 52, 43 - 47/2, 49/1, 51 - 65;

  • вул. Романовського, 33/2.

Соборний район:

  • Набережна Перемоги, 100, 46;

  • спуск Крутогірний, 7, 11, 14, 14а, 17а;

  • вул. Вернадського, 29а, 33в.

Центральний район:

  • пр. Яворницького, 72а / 10, 74, 76.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 березня в Дніпрі на житловому масиві Ігрень планується масштабне відключення води. Водопостачання не буде з 9:00 до 14:00.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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