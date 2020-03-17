Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У середу, 18 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Телеканал "Академія"
Світла не буде за наступними адресами:
Індустріальний район:
вул. Генерала Захарченка, 4д - 4б, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д;
пр. Миру, 18, 100, 101.
Самарський район:
вул. Цілиноградська, 1 - 11, 2 - 14;
вул. Косогірна, 15 - 31;
вул. Антарктична, 2 - 56, 1 - 43;
вул. Острозького, 42 - 68, 43 -61;
вул. Сердюкова, 53 - 67, 54 - 76;
вул. Зоопаркова, 51/1;
вул. Бестужева, 46 - 52, 43 - 47/2, 49/1, 51 - 65;
вул. Романовського, 33/2.
Соборний район:
Набережна Перемоги, 100, 46;
спуск Крутогірний, 7, 11, 14, 14а, 17а;
вул. Вернадського, 29а, 33в.
Центральний район:
пр. Яворницького, 72а / 10, 74, 76.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 18 березня в Дніпрі на житловому масиві Ігрень планується масштабне відключення води. Водопостачання не буде з 9:00 до 14:00.
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