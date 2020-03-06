Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 6 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 34 Канал

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

вул. Крута, 2 - 16, 1 - 19;

вул. Васильківська, 42 - 124, 85 - 161;

вул. Гончарова, 36 - 40;

вул. Комарова, 75 - 113, 66 - 96;

вул. Ізмайлівська, 41 - 69, 68 - 100;

спуск гірськолижного, 6 - 12, 1 - 7;

вул. 2 Ізюмська, 9 - 13, 2 - 14.

Амур-Нижньодніпровський район:

тупик Тютюнника, 1 - 7;

вул. Шепітовская, 1 - 12;

вул. Запорізька, 2 - 30;

вул. Калинова, 21 - 33;

вул. Путилівська, 1 - 13;

вул. Решетилівська, 4 - 31;

пер. Вільний, 8.

Індустріальний район:

вул. Іркутська, 100 - 150, 135а - 185, 154 - 164, 116 - 118;

вул. Новосибірська, 115 - 129, 110 - 118;

вул. Оренбурзька, 172а - 180, 131 - 145;

вул. Смоленська, 43 - 138;

вул. Травнева, 4 - 64;

вул. Холодильна, 10 - 26;

вул. Донецьке шосе, 1а, 1б, 1в, 3.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі невідомий чоловік на автомобілі намагався викрасти двох школярок, гнався за ними по вулиці і представлявся батьком дівчаток.

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