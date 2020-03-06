Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 6 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
34 Канал
Світла не буде за наступними адресами:
Чечелівський район:
вул. Крута, 2 - 16, 1 - 19;
вул. Васильківська, 42 - 124, 85 - 161;
вул. Гончарова, 36 - 40;
вул. Комарова, 75 - 113, 66 - 96;
вул. Ізмайлівська, 41 - 69, 68 - 100;
спуск гірськолижного, 6 - 12, 1 - 7;
вул. 2 Ізюмська, 9 - 13, 2 - 14.
Амур-Нижньодніпровський район:
тупик Тютюнника, 1 - 7;
вул. Шепітовская, 1 - 12;
вул. Запорізька, 2 - 30;
вул. Калинова, 21 - 33;
вул. Путилівська, 1 - 13;
вул. Решетилівська, 4 - 31;
пер. Вільний, 8.
Індустріальний район:
вул. Іркутська, 100 - 150, 135а - 185, 154 - 164, 116 - 118;
вул. Новосибірська, 115 - 129, 110 - 118;
вул. Оренбурзька, 172а - 180, 131 - 145;
вул. Смоленська, 43 - 138;
вул. Травнева, 4 - 64;
вул. Холодильна, 10 - 26;
вул. Донецьке шосе, 1а, 1б, 1в, 3.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі невідомий чоловік на автомобілі намагався викрасти двох школярок, гнався за ними по вулиці і представлявся батьком дівчаток.
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