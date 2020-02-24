Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У вівторок, 25 лютого, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Одесская жизнь
Відключення світла
Світла не буде з 9:00 до 17:00 за наступними адресами:
Соборний район:
проспект Гагаріна 117-127;
вулиця Лізи Чайкіної, 2, 4, 1, 3;
Новокодацький район:
вулиця Купріна, 2, 3;
вулиця Числова, 2-20, 5-15;
вулиця Вербова, 6, 7, 8;
проспект Свободи, 2, 2Б, 7, 13-29, 30;
провулок Металургів, 3;
вулиця Коккинаки, 2-18, 5-7;
провулок Черноусовський, 6-8;
вулиця Фортечний, 25А.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі трирічна дівчинка впала у відро з окропом і отримала 50% опіків тіла. Дитину в украй важкому стані рятують в обласній лікарні на Космічній.
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