Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 3 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла positime.ru

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

просп. Івана Мазепи, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50а, 54, 56, гуртожиток № 5;

вул. Велика Діївська, 1 - 7, 40, 40д, 113, 117 - 121, 122а, 125Д, 129, 131;

вул. Орська, 1 - 35, 2 - 52;

пер. Орський, 8 - 24, 34а;

пер. Краснокалиновий, 1 - 43, 6 - 22;

просп. Свободи, 282 - 309, 401, 409;

вул. Романа Мстиславовича, 1 - 27, 2 - 16;

вул. Чорноземна, 1 - 45, 24 - 26;

вул. Юрія Кондратюка, 101, 111;

вул. Горобинова, 36, 44;

вул. Макіївська, 1 - 7, 10 - 14.

Шевченківський район:

вул. Свєтлова, 53 - 71;

вул. Вознесенська, 37, 46, 50;

вул. Кулішовська, 1 - 9, 2, 4;

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3, 12 - 18.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 1 січня, в Дніпрі пройшла смолоскипна хода, присвячена 111-й річниці від дня народження Степана Бандери - одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!