Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 3 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
positime.ru
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
просп. Івана Мазепи, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50а, 54, 56, гуртожиток № 5;
вул. Велика Діївська, 1 - 7, 40, 40д, 113, 117 - 121, 122а, 125Д, 129, 131;
вул. Орська, 1 - 35, 2 - 52;
пер. Орський, 8 - 24, 34а;
пер. Краснокалиновий, 1 - 43, 6 - 22;
просп. Свободи, 282 - 309, 401, 409;
вул. Романа Мстиславовича, 1 - 27, 2 - 16;
вул. Чорноземна, 1 - 45, 24 - 26;
вул. Юрія Кондратюка, 101, 111;
вул. Горобинова, 36, 44;
вул. Макіївська, 1 - 7, 10 - 14.
Шевченківський район:
вул. Свєтлова, 53 - 71;
вул. Вознесенська, 37, 46, 50;
вул. Кулішовська, 1 - 9, 2, 4;
вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 3, 12 - 18.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 1 січня, в Дніпрі пройшла смолоскипна хода, присвячена 111-й річниці від дня народження Степана Бандери - одного із засновників і лідерів Організації українських націоналістів.
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