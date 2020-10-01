В українського "кіборга", який захищав ДАП, виявили рак

Дар'я Дурова Життя міста 23:13, 1.10.2020 Оновлено: 23:23, 1.10.2020

У ветерана АТО, кіборга Ігоря Гофмана (позивний "Упир") виявили рак горла.

Про це повідомляється на сторінці Facebook 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ. У цій бригаді служив чоловік.

Гофман проходить лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечникова.

"Стан кіборга важкий, говорити самостійно він не в змозі, тому що з горла виведена трубка для дихання. Спілкується з навколишніми Ігор за допомогою блокнота", – розповіли побратими воїна.

У бригаді додали, що сеанс хіміотерапії для ветерана АТО коштує від 11 до 15 тисяч, операція – 240 тисяч гривень.

Ігор Гофман.
Facebook / 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Ветеран Донбасу бореться з онкологічним захворюванням.
Facebook / 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2020 року війна забрала життя шести захисників України. П'ять воїнів загинули в першій половині місяця, ще один військовослужбовець помер після трьох місяців боротьби за життя після важкого снайперського поранення.

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