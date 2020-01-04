Категорично проти: в Дніпрі миттєво зібрали голоси для петиції проти подорожчання проїзду

У Дніпрі петиція про скасування рішення про подорожчання проїзду в громадському транспорті зібрала необхідні для розгляду голоси менш ніж за добу.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

Автор петиції Юлія Казакова від імені жителів Дніпра виступила категорично проти подорожчання проїзду громадським транспортом, аргументуючи це тим, що немає ніяких передумов подорожчання, так як зменшується ціна на паливо і дешевшає долар.

"Ми, жителі Дніпра категорично проти необґрунтованого подорожчання вартості проїзду в міському транспорті. Ціна на паливо зменшилася, долар кожен день дешевшає, а це означає, що ціна на запчастини також зменшується, або залишається незмінною. Для подорожчання вартості проїзду немає ніяких передумов", - йдеться тексті петиції.

Нагадаємо, 3 січня в Дніпрі почали діяти нові тарифи на проїзд в громадському транспорті. Ціна проїзду в електротранспорті підвищилася до 6 гривень, в маршрутках, за винятком деяких маршрутів, – до 8 гривень.

Петиція про скасування подорожчання проїзду в громадському транспорті Скріншот

Уже до вечора 3 січня петиція зібрала необхідних тисячі підписів. Тепер її повинні розглянути в міській раді Дніпра. На даний момент петицію підписали вже 1309 чоловік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під Дніпром Дід Мороз пересів з оленів за кермо маршрутки. Всім дітям він роздавав подарунки, а в салоні маршрутки стояла ялинка і грали новорічні пісні.

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