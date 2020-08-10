Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті. Фото

У ніч на 10 серпня місто Кам'янське на Дніпропетровщині вкрилося товстим шаром графітового пилу.

Місцеві жителі відзначили значне збільшення забруднюючих викидів з Дніпровського металургійного комбінату. Фото наслідків діяльності промислового гіганта опублікували в Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті Facebook / Денис Кравець

Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті Facebook / Денис Кравець

Кам'янське накрило чорним пилом після викиду на Дніпровському меткомбінаті Facebook / Денис Кравець

За інформацією інтернет-видання "5692.com.ua", всього місяць тому на підприємстві провели масштабну модернізацію обладнання, завдяки чому вдалося звести шкідливий вплив до мінімуму. Незважаючи на це, останнім часом містяни все частіше скаржаться на стан екології, яка і без того залишає бажати кращого. За їхніми словами, від всюдисущого пилу неможливо сховатися навіть у будинках і квартирах.

"Такого не було раніше! За ніч стільки бруду падає, що зранку не відмиєш! Тротуар і дерева не змиваються просто водою!"

"Вікна зовсім не можна відкривати".

"Переїхав на площу і вже шкодую, вікно відкрив на провітрювання і вийшло те ж саме на столі на кухні".

"Від цього графіту і бруду в квартирі не встигаєш витирати. Хоча я живу на Черемушках".

"Пилу збільшилося в рази. Плюс високі дерева вирубали, місто не миється".

"Майже така ж ситуація в квартирі, коли залишаєш балкон відкритим, вранці на всіх поверхнях шар графіту".

Скріншот Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Скріншот Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Скріншот Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Скріншот Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Скріншот Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в результаті недавніх сильних злив і паводків на Закарпатті в місцевих річках накопичилося сміття, яке забило русла водоймищ.