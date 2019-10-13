Йде потепління: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У Дніпрі різко зміняться погодні умови.

Так, на території міста очікується потепління і температура повітря досягне +20 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди Петрозаводськ-сьогодні

У понеділок, 14 жовтня, буде сонячно і без опадів. Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 9-11 градусів тепла, а вдень підніметься до 18-20 градусів.

Вівторок, 15 жовтня, пройде без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до 7-9 градусів, а вдень підніметься до 19-21 градусів тепла.

У середу, 16 жовтня, синоптики прогнозують сонячний день. Очікується південний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 7-9 градусів тепла, а вдень 19-21 градусів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоди на Покров по Україні.

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