"Історична подія!" На Дніпропетровщині парафія РПЦ перейшла до ПЦУ

Православна громада в селі Шевченкове Нікопольського району Дніпропетровської області перейшла з Російської православної церкви в Україні в Православну церкву України.

Освячення храму на честь преп. Серафима Саровського відбулося 1 серпня, сказано в повідомленні пресслужби Нікопольського благочестя ПЦУ, опублікованому на сторінці Facebook ігуменом Меркурієм (Скороход).

Православна громада с. Шевченкове перейшла з РПЦ в Україні до ПЦУ Facebook ігумена Меркурія (Святослава Скорохода)

"Це історична подія залишиться в пам'яті кожного з парафіян, адже сьогодні здійснилася їхня мрія - мати свій храм, де буде прославлене ім'я Господа Нашого Ісуса Христа на рідній українській мові", - йдеться в ньому.

Урочисту літургію очолив благочинний Нікополя та району ігумен Меркурій (Скороход) в співслужінні благочинного м. Покров протоієрея Івана Назарика, настоятеля храму Різдва Христового протоієрея Миколи Бурядника, настоятеля Свято-Троїцького храму м. Нікополь ієромонаха Алексія (Петренко) і настоятеля храму на честь Покрови Божої Матері ієрея Павла Черкасова.

Урочисте богослужіння відбулося 1 серпня Facebook ігумена Меркурія (Святослава Скорохода)

Нові парафіяни ПЦУ Facebook ігумена Меркурія (Святослава Скорохода)

На служінні були присутні парафіяни, представники територіальної громади та сусідніх сіл, козацтва.

Після богослужіння духовенство Покрова і Нікополя привітали громаду і подарували храму духовні святині.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в липні пройшов перший в історії хресний хід ПЦУ.

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