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"Історична подія!" На Дніпропетровщині парафія РПЦ перейшла до ПЦУ

1.3т Читати матеріал російською

Православна громада в селі Шевченкове Нікопольського району Дніпропетровської області перейшла з Російської православної церкви в Україні в Православну церкву України.

Освячення храму на честь преп. Серафима Саровського відбулося 1 серпня, сказано в повідомленні пресслужби Нікопольського благочестя ПЦУ, опублікованому на сторінці Facebook ігуменом Меркурієм (Скороход).

Православна громада с. Шевченкове перейшла з РПЦ в Україні до ПЦУ

Православна громада с. Шевченкове перейшла з РПЦ в Україні до ПЦУ

Facebook ігумена Меркурія (Святослава Скорохода)

"Це історична подія залишиться в пам'яті кожного з парафіян, адже сьогодні здійснилася їхня мрія - мати свій храм, де буде прославлене ім'я Господа Нашого Ісуса Христа на рідній українській мові", - йдеться в ньому.

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Урочисту літургію очолив благочинний Нікополя та району ігумен Меркурій (Скороход) в співслужінні благочинного м. Покров протоієрея Івана Назарика, настоятеля храму Різдва Христового протоієрея Миколи Бурядника, настоятеля Свято-Троїцького храму м. Нікополь ієромонаха Алексія (Петренко) і настоятеля храму на честь Покрови Божої Матері ієрея Павла Черкасова.

Урочисте богослужіння відбулося 1 серпня

Урочисте богослужіння відбулося 1 серпня

Facebook ігумена Меркурія (Святослава Скорохода)

Нові парафіяни ПЦУ

Нові парафіяни ПЦУ

Facebook ігумена Меркурія (Святослава Скорохода)

На служінні були присутні парафіяни, представники територіальної громади та сусідніх сіл, козацтва.

Після богослужіння духовенство Покрова і Нікополя привітали громаду і подарували храму духовні святині.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в липні пройшов перший в історії хресний хід ПЦУ.

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Україна Дніпро
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Дніпро Православна церква України церква
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филипп филипыч
филипп филипыч
историческое событие! на заметку: рпц около 12 тыс.приходов. упц порядка 3 тысяч. вывод: можно еще 9 тысяч исторических событий совершить!
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Северг Олег
Северг Олег
Ну вот тут вот без возражений. Это правильно - по честному открыли в хате церквушку, на свои гроши, тут только порадоваться можно за людей. Молодцы ! Вот всегда бы так и никто вас за дерьмо не считал бы как сейчас. А то приходят в русских храм, которые русские зодчие и на русские деньги строили и пытаются отжать. Вот пример - в своей хате украинскую церковь. Молодцы !
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