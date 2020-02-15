"Інші країни своїх забирають!" Українські танцюристи вже три тижні не можуть вибратися з Уханя

Хореографічна група з 18 жителів Дніпропетровщини три тижні чекає евакуації з китайського Уханя, який є епіцентром коронавіруса.

Танцюристи працювали в Китаї за контрактом, а в кінці січня повинні були повертатися додому. Однак уже три тижні українці сидять без роботи в гуртожитку, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Страшно. Поки всі здорові, але страшно, що буде далі. Ми зібрали речі і дивимося, як інші країни за лічені дні забирають своїх громадян. Дуже прикро", – розповіла 25-річна учасниця танцювального гурту Анастасія Васильєва.

Новини Коронавірус дістався до найулюбленішого курорту українців

Галина Васильєва Скріншот з відео

Дівчина розповіла, що в Китаї доводиться рятуватися не тільки від коронавіруса, але і від нудьги. Танцюристам дозволяють ненадовго виходити з гуртожитку тільки в найближчий парк і єдиний магазин, який не закрився в їх кварталі.

Крім того, переживають і батьки танцюристів через ризик захворіти коронавірусом. Українці відзначили, що готові повернутися додому, а також згодні на перевірки і карантин.

"Дуже сильно переживаю. Чим довше вони там знаходяться, тим більше ризику захворіти", – зазначила мама Насті Галина Васильєва.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці, які не можуть покинути Ухань, впадають в істерику. У свою чергу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що вже 18 лютого всіх бажаючих вивезуть з китайського міста.

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