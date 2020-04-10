Хворій на коронавірус жительці Першотравенська більш як тиждень відмовляли в діагностиці

Мешканка міста Першотравенськ Дніпропетровської області з підозрою на коронавірус більш як тиждень не могла домогтися перевірки на наявність інфекції.

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Незважаючи на наявність усіх основних симптомів захворювання та його швидке прогресування, аналіз на COVID-19 жінці зробили тільки після гучного скандалу з послідовниками церкви "Нове покоління". За час очікування, проведеного у відділенні терапії без належного лікування, пацієнтка повністю втратила здатність дихати самостійно, розповіла дочка потерпілої Віра Роєнко у Facebook-спільноті "Новини Першотравенська".

"1 квітня з ознаками ГРВІ вона звернулася до лікарні, 3 квітня її госпіталізували із запаленням легень. Жодних тестів не робили, незважаючи на наші прохання та епідемію. Потім вихідні – відділення терапії, без лікарів, з лікуванням без результатів. У понеділок їй стає гірше, задишка, важко дихати, тест не беруть, ми телефонуємо куди тільки можна – все по колу", – розповіла Роєнко.

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На коронавірус жінку перевірили лише через тиждень безуспішного лікування. Аналіз виявився позитивним. Тепер за порятунок тяжкої пацієнтки будуть боротися дніпровські медики.

"Далі – крутіше, стан погіршується, область із результатами мовчить, лікарі нічого не роблять, всі в своєму очікуванні. Сьогодні, коли без маски вона вже не може, їй роблять експрестест, тому що без результату не можуть перевести в реанімацію, він показує +. Завіса – її відправляють на Дніпро", – поділилася містянка.

Скриншот Facebook / "Новини Першотравенська"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2203 випадки коронавірусу COVID-19. Водночас за останню добу виявлено 311 нових заражень.