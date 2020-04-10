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10 квітня • оновлено в 18:11
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Хворій на коронавірус жительці Першотравенська більш як тиждень відмовляли в діагностиці

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Мешканка міста Першотравенськ Дніпропетровської області з підозрою на коронавірус більш як тиждень не могла домогтися перевірки на наявність інфекції.

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Незважаючи на наявність усіх основних симптомів захворювання та його швидке прогресування, аналіз на COVID-19 жінці зробили тільки після гучного скандалу з послідовниками церкви "Нове покоління". За час очікування, проведеного у відділенні терапії без належного лікування, пацієнтка повністю втратила здатність дихати самостійно, розповіла дочка потерпілої Віра Роєнко у Facebook-спільноті "Новини Першотравенська".

"1 квітня з ознаками ГРВІ вона звернулася до лікарні, 3 квітня її госпіталізували із запаленням легень. Жодних тестів не робили, незважаючи на наші прохання та епідемію. Потім вихіднівідділення терапії, без лікарів, з лікуванням без результатів. У понеділок їй стає гірше, задишка, важко дихати, тест не беруть, ми телефонуємо куди тільки можнавсе по колу", – розповіла Роєнко.

Коронавірус на Дніпропетровщині

Коронавірус на Дніпропетровщині

ТВК

На коронавірус жінку перевірили лише через тиждень безуспішного лікування. Аналіз виявився позитивним. Тепер за порятунок тяжкої пацієнтки будуть боротися дніпровські медики.

"Далі крутіше, стан погіршується, область із результатами мовчить, лікарі нічого не роблять, всі в своєму очікуванні. Сьогодні, коли без маски вона вже не може, їй роблять експрестест, тому що без результату не можуть перевести в реанімацію, він показує +. Завіса – її відправляють на Дніпро", – поділилася містянка.

Скриншот

Скриншот

Facebook / "Новини Першотравенська"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2203 випадки коронавірусу COVID-19. Водночас за останню добу виявлено 311 нових заражень.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так сколько у вас на самом деле больных?
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Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

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