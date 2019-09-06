Хто винен? У Дніпрі будинок залишився без газу на цілий місяць

У Дніпрі на провулку штабному люди залишилися без газопостачання.

За словами очевидиці Наталії, газу немає ще з початку серпня. Відключення пов'язане з установкою лічильників, але мешканці будинку вже близько місяця сидять без газу.

У будинку немає газу Астрахань FM

Кореспонденту OBOZREVATEL Наталя розповіла, що співробітники "Дніпрогаз" в серпні відключили газ для установки лічильників в деяких будинках на провулку Штабному. Ще 8 серпня один з будинків залишився без газопостачання, в якому його немає донині.

За словами бригадира установників, в цьому будинку не встановили лічильники в двох квартирах.

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Жінка розклеїла оголошення для цих квартир, але через тиждень проблема не вирішилася. Бригадир заявив, що господарі так і не знайшлися.

Як з'ясувалося, в одній з цих квартир ніхто не живе, а в іншій – причина відсутності господарів невідома.

Мешканці будинку обурені тим, що через двох квартир вони залишилися без газу. Люди звернулися до приймальні кампанії "Дніпрогаз", де їм відповіли, що поки всім не встановлять лічильники - газу не буде.

"Я говорю: а якщо господарі взагалі не з'являться, вони сказали - "значить не включимо. Ви не перші і не останні". Скаржитися на "Дніпрогаз" нікуди, крім до них же. Термінів включення немає. Хто повинен шукати цих сусідів? Страждають невинні мешканці!", – розповіла Наталя.

OBOZREVATEL звернувся до юриста, щоб з'ясувати - чи законні такі дії з боку кампанії:

"Звичайно це незаконно. Постраждалим мешканцям потрібно звернутися в "Дніпрогаз" з колективною заявою, щоб чітко з'ясувати причину відключення", – розповів юрист Михайло Яценко.

Він зазначив, що, відповідно до Закону України "Про правила надання населенню послуг з газопостачання", на відновлення газу дається термін два дні:

"В першу чергу, мешканцям слід проявити активність і пройтися по стояку, щоб зібрати інформацію та пред'явити її в "Дніпрогаз"", – додав юрист.

Якщо від підприємства не буде ніяких дій, то слід звернутися із заявою в НКРЕКУ:

"Після цього на комісії розглядається заява, і "Дніпрогаз" зобов'язаний підключити газопостачання. Крім цього, підприємству загрожує штраф, розмір якого встановлює НКРЕКУ", – розповів Михайло Яценко.

У пресслужбі АТ "Дніпрогаз" OBOZREVATEL прокоментували ситуацію:

"У період з 5 по 16 серпня в житловому будинку по пров. Штабний, 6 були заплановані роботи по установці індивідуальних лічильників газу. Згідно із законодавством, власники квартир зобов'язані забезпечити безперешкодний доступ працівникам газової компанії для виконання регламентних робіт. Основна проблема в процесі роботи - ненадання мешканцями доступу в газифіковані квартири. Тому саме відсутність доступу до деяких квартир ускладнює своєчасне відновлення газопостачання по відключеним стояках", – розповіли в кампанії.

Крім цього, в "Дніпрогаз" назвали кілька причин, за якими немає можливості відновити подачу газу:

під'їзд № 2, квартира № 38 – немає доступу для візуального огляду газових приладів;

під'їзд № 3, квартира № 102 – самовільне втручання в систему газопостачання;

під'їзди №№ 8,9 – тривають роботи по установці індивідуальних лічильників.

Також в кампанії розповіли, коли мешканцям будинку підключать газопостачання:

"Відновлення подачі газу в повному обсязі буде виконано після завершення монтажних робіт по установці приладів обліку газу та надання доступу до вищезазначених квартири", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже восени перестануть знижуватися тарифи на газ. А якщо євро подорожчає, можливо, буде незначне підвищення вартості до 10%.

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