Хотів помститися дівчині: в школі під Дніпром влаштували розбірки "на ножах"

В одній зі шкіл селища Курилівка Дніпропетровської області 24 грудня затримали 17-річного хлопця, який пробрався в школу зі зброєю.

Правоохоронцям вдалося захистити ученицю, з якою зловмисник планував з'ясовувати стосунки в стінах навчального закладу. Про це повідомили на сторінці "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook.

У школі під Дніпром влаштували розбірки "на ножах" stolica-s.su

Повідомлення про появу в приміщенні школи підозрілого громадянина надійшло на пульт централізованого спостереження охоронної компанії близько 11:05. Протягом двох хвилин на місце прибули співробітники ОК "Цитадель".

Зловмисником виявився 17-річний житель Кам'янського. Його спіймали на шкільному спортивному майданчику. Злочинний намір підліток реалізувати не встиг.

У школі під Дніпром влаштували розбірки "на ножах" Facebook-група "Типовий Дніпродзержинськ"

У школі під Дніпром влаштували розбірки "на ножах" Facebook-група "Типовий Дніпродзержинськ"

Затриманого передали співробітникам поліції Петриківського ВП для встановлення всіх обставин події. За даним фактом правоохоронці почали слідчі дії.

Скріншот Facebook-група "Типовий Дніпродзержинськ"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на акцію протесту вийшли близько тисячі людей в помаранчевих жилетах. Мітинг, який протягом декількох місяців не припиняється під вікнами головного офісу ПриватБанку на Набережній Перемоги, поширився ще на чотири відділення по всьому місту. Найбільше "дісталося" центру Дніпра.

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