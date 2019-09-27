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27 вересня • оновлено в 18:56
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Холода скасовуються: з'явився прогноз погоди на вихідні в Дніпрі

1.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі на вихідних погода покращиться, але очікується сильний дощ.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, відзначаючи, що опади передбачаються тільки в неділю, 29 вересня.

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Температура пішла вгору: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

Прогноз погоди

Прогноз погоди

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У суботу, 28 вересня, синоптики прогнозують малохмарний день без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 7-9 градусів, а вдень підніметься до 17-19 градусів.

У неділю, 29 вересня, цілий день буде хмарно. Вночі та вдень очікується сильний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 10-12 градусів, вдень - 17-19 градусів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, початок жовтня в Україні порадує гарною погодою, хоча можливі невеликі дощі на початку і в кінці першої десятиденки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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