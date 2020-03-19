Холод відступає: синоптики дали прогноз погоди на 19 березня в Дніпрі

У четвер, 19 березня, в Дніпрі буде сонячно.

Перші хмари з'являться лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -1 до +13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 33-66%. Світанок настане в 5:41, захід очікується о 17:53.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 19 березня, в Україні очікується суха і дуже тепла погода. Температура повітря досягне +12 +18 градусів.

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