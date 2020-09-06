Ходить гола і живе, як на звалищі: біля дитсадка в Дніпрі оселилася жінка. Фото

Аліна Рашевська Життя міста 22:35, 6.09.2020 Оновлено: 22:39, 6.09.2020

У Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 біля житлового будинку №13 поселилася бездомна жінка.

Раніше містянка мешкала в квартирі неподалік, проте залишилася без житла через борги і асоціальну поведінку. Зараз вона облаштувала собі притулок під старим дитячим садком, заваливши його горами сміття, повідомили в Facebook-групі "Тополя 1,2,3 – Правий берег Дніпро" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Окрім того, за словами місцевих жителів, жінку не раз помічали без одягу. Найчастіше їй доводиться стикатися з дітьми, які ходять до школи через цей двір.

У Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 поселилася бездомна жінка.
Facebook / "Тополя 1,2,3 - Правий берег Дніпро"
Містянка мешкає в горах сміття.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"
Жителі району вкрай стривожені таким "сусідством".
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"
Скріншот.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"

Колишні сусіди містянки розповіли, що її квартира також була захаращена тоннами сміття. Коли в ній вже зовсім не залишилося вільного місця, жінка оселилася прямо в під'їзді.

Скріншот.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"

Вкрай стурбовані таким "сусідством" жителі району висловили намір звернутися з даного питання до соціальних служб.

Скріншот.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"
Скріншот.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"
Скріншот.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"
Скріншот.
Facebook / "Тополь 1,2,3 - Правий берег Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі борються за життя обгорілої при пожежі 4-річної дівчинки.

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Дніпро Життя міста

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