Ходить гола і живе, як на звалищі: біля дитсадка в Дніпрі оселилася жінка. Фото
У Дніпрі на житловому масиві Тополя-3 біля житлового будинку №13 поселилася бездомна жінка.
Раніше містянка мешкала в квартирі неподалік, проте залишилася без житла через борги і асоціальну поведінку. Зараз вона облаштувала собі притулок під старим дитячим садком, заваливши його горами сміття, повідомили в Facebook-групі "Тополя 1,2,3 – Правий берег Дніпро" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Окрім того, за словами місцевих жителів, жінку не раз помічали без одягу. Найчастіше їй доводиться стикатися з дітьми, які ходять до школи через цей двір.
Колишні сусіди містянки розповіли, що її квартира також була захаращена тоннами сміття. Коли в ній вже зовсім не залишилося вільного місця, жінка оселилася прямо в під'їзді.
Вкрай стурбовані таким "сусідством" жителі району висловили намір звернутися з даного питання до соціальних служб.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі борються за життя обгорілої при пожежі 4-річної дівчинки.