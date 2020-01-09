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9 січня • оновлено в 08:40
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Аліна Рашевська

Хмарно та прохолодно: з'явився прогноз погоди на 9 січня в Дніпрі

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У четвер, 9 січня, в Дніпрі буде стояти хмарна погода.

Опадів в цей день не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився прогноз погоди на 9 січня в Дніпрі

З'явився прогноз погоди на 9 січня в Дніпрі

Мурманский вестник

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Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -7 до 0 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 62-88%.

День обіцяє бути хмарним. Опадів не очікується. Світанок настане о 7:28, захід очікується о 16:06.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптики спрогнозували рекордну зміну погоди в Україні. В Україні вже 10 січня після різдвяних морозів знову прийде хвиля потепління до +6.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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