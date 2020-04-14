Хмарно і вітряно: з'явився прогноз погоди на 14 квітня в Дніпрі

У вівторок, 14 квітня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +5 до +19 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 25-57%. Світанок настане о 05:48, захід очікується о 19:31.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в найближчі дні істотно погіршиться. У напрямку країни наближається холодний атмосферний фронт.

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