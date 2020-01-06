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6 січня • оновлено в 07:10
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Карина Бондаренко

Хмарно і морозно: синоптики дали прогноз погоди на 6 січня в Дніпрі

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У понеділок, 6 січня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Опадів в перший день тижня не очікується. Про це повідомляє Синоптик.

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Від мокрого снігу до -10: синоптики дали неоднозначний прогноз по Україні

Синоптики прогнозують від 0 до -2 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від -3 до -6 градусів.

Хмарно і морозно: синоптики дали прогноз погоди на 6 січня в Дніпрі

Як повідомляв OBOZREVATEL, красивого і снігжного Різдва в Україні в 2020 році не передбачається. За прогнозами синоптиків, погода 7 січня буде переважно суха і не дуже морозна.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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