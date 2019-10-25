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25 жовтня • оновлено в 18:29
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Хмарно і без опадів: з'явився прогноз погоди в Дніпрі

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На вихідних, 26-27 жовтня в Дніпрі та області очікується тепла і хмарна погода з проясненнями.

Згідно з інформацією Українського гідрометцентру, в суботу вдень буде близько +14...+16 градусів вдень і +7...+9 градусів вночі.

Вихідні в Дніпрі будуть теплі і без дощів

Вихідні в Дніпрі будуть теплі і без дощів

golos.te.ua

У неділю вдень буде трохи тепліше – +16...+18 градусів вдень, а вночі також +7...+9.

Вночі та вранці можливий туман, опадів не очікується.

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Вдень – хмарно, в суботу вітер північно-східний, у неділю – південно-західний, 3-8 м/с.

Погода на 26 жовтня

Погода на 26 жовтня

Український гідрометцентр

Погода на 27 жовтня

Погода на 27 жовтня

Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні в п'ятницю, 25 жовтня, почне поступово знижуватися температура. На кілька градусів вона опуститься в центрі і на сході країни. При цьому тепло все ще затримається на заході України.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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