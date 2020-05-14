Хмарно, але тепло: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 14.05.2020

У четвер, 14 травня, в Дніпрі буде переважно похмуро.

Небо проясниться тільки ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +7 до +21 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-78%. Світанок настане о 04:22, захід очікується о 20:14.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 травня в більшості областей України очікуються дощі. Також у багатьох регіонах ймовірні грози.

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