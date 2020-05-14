Хмарно, але тепло: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

У четвер, 14 травня, в Дніпрі буде переважно похмуро.

Небо проясниться тільки ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +7 до +21 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-78%. Світанок настане о 04:22, захід очікується о 20:14.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 травня в більшості областей України очікуються дощі. Також у багатьох регіонах ймовірні грози.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал