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14 травня • оновлено в 16:56
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Аліна Рашевська
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Хмарно, але тепло: з'явився свіжий прогноз погоди в Дніпрі

1.1т
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У четвер, 14 травня, в Дніпрі буде переважно похмуро.

Небо проясниться тільки ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +7 до +21 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-78%. Світанок настане о 04:22, захід очікується о 20:14.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 травня в більшості областей України очікуються дощі. Також у багатьох регіонах ймовірні грози.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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