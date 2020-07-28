Хлопця з Дніпра п'ять місяців розшукують у Харкові. Фото і прикмети

Дніпрянин Владислав Непреєв 2001 року народження зник у Харкові близько 5 місяців тому.

19-річний хлопець перестав виходити на зв'язок з рідними 5 березня 2020 року. Про це повідомляє "Інформатор".

Владислав навчався в Харкові в ПТУ № 32. Проживав він у студентському гуртожитку на вулиці Московській, 9. 5 березня хлопець повідомив матері, що з'їхав з гуртожитку, проте не повідомив, куди.

Відтоді жінка не може додзвонитися до свого сина. Одногрупники та викладачі теж не знають, де він може перебувати. Мати зниклого хлопця написала заяву в поліцію.

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Зріст Владислава – 175 сантиметрів, хлопець середньої статури, у нього сірі очі та коротке темне волосся. Особливі прикмети: велика родимка на спині.

Якщо Вам відомо що-небудь про місцезнаходження зниклого Владислава Непреєва, повідомте про це за номером (096) 352-51-70 або на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують підлітка, який зник у свій день народження.