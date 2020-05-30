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30 травня • оновлено в 11:24
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Ігор Кравченко

Гроза і вітер: на Дніпропетровщині попередили про насування негоди

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Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпеки.

У Дніпрі та місцями по області очікуються пориви південно-західного вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На 30 травня прогнозується хмарна погода з проясненнями. У Дніпрі очікується невеликий дощ, і в окремих районах області – помірний дощ з грозою. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень по місту та місцями по області пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі +9...+14, вдень +16...+21. По місту вночі +11...+13, вдень +18...+20.

Погода на 30 травня

Погода на 30 травня

meteo.gov.ua

На 31 травня та 1 червня прогнозується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13, вдень +18...+23.

Погода на 31 травня

Погода на 31 травня

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 в Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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