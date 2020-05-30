Гроза і вітер: на Дніпропетровщині попередили про насування негоди

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології оголосив попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпеки.
У Дніпрі та місцями по області очікуються пориви південно-західного вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
На 30 травня прогнозується хмарна погода з проясненнями. У Дніпрі очікується невеликий дощ, і в окремих районах області – помірний дощ з грозою. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень по місту та місцями по області пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі +9...+14, вдень +16...+21. По місту вночі +11...+13, вдень +18...+20.
Погода на 30 травня
meteo.gov.ua
На 31 травня та 1 червня прогнозується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+13, вдень +18...+23.
Погода на 31 травня
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик розповіла, що літо-2020 в Україні почнеться з теплого червня – середня температура повітря триматиметься на рівні 20-25 градусів тепла.
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