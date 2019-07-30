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Гроза і шквали: синоптики попередили про негоду в Дніпрі

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Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує складні погодні умови 30 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Гроза і шквали: синоптики попередили про негоду в Дніпрі

радіо свобода

Відзначається, що в найближчі 3 години зі збереженням до кінця дня на території Дніпропетровської області очікується гроза, під час грози місцями шквали 15-20 м/с.

В окремих районах синоптики прогнозують град.

Рівень небезпеки 1 - жовтий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на цьому тижні очікується дощ з грозою і місцями град.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода Укргідрометцентр
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