Гроза і шквали: синоптики попередили про негоду в Дніпрі

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує складні погодні умови 30 липня.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
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Відзначається, що в найближчі 3 години зі збереженням до кінця дня на території Дніпропетровської області очікується гроза, під час грози місцями шквали 15-20 м/с.
В окремих районах синоптики прогнозують град.
Рівень небезпеки 1 - жовтий.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на цьому тижні очікується дощ з грозою і місцями град.
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