Головна Новини
20 грудня • оновлено в 10:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду

1.1т
Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі на всю ростуть гриби.

Фотографіями аномального явища поділилися користувачі в мережі. Деякі жартують, що зима вирішила не приходити, бо "подивилася наші тарифи на газ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Аномальна погода в Дніпрі

Аномальна погода в Дніпрі

Колаж

"Нічого..в квітні буде сніжок з тюльпанчиками", "а потім різко мороз -10 і ми без фруктів", "щоб на опалення не пішли всі гроші", "а в квітні знову сніг по коліно буде. Пора календар міняти", - пишуть у соцмережах.

Гриби на пеньку в грудні

Гриби на пеньку в грудні

Колаж

У лісі можна збирати гриби

У лісі можна збирати гриби

Колаж

Розпустилися котики

Розпустилися котики

Колаж

На Дніпропетровщині квітнуть рослини

На Дніпропетровщині квітнуть рослини

Колаж

Новини
Повернуться морози: синоптики дали прогноз погоди на 20 грудня в Дніпрі
Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду
Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду
Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду
Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду

Раніше OBOZREVATEL писав, що погода на Новий рік в Україні буде переважно теплою, можливі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги