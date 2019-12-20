Гриби і квіти в грудні: на Дніпропетровщині природа "дала збій" через аномальну погоду

На Дніпропетровщині через теплу погоду в грудні розпустилися квіти, а в лісі на всю ростуть гриби.

Фотографіями аномального явища поділилися користувачі в мережі. Деякі жартують, що зима вирішила не приходити, бо "подивилася наші тарифи на газ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Аномальна погода в Дніпрі Колаж

"Нічого..в квітні буде сніжок з тюльпанчиками", "а потім різко мороз -10 і ми без фруктів", "щоб на опалення не пішли всі гроші", "а в квітні знову сніг по коліно буде. Пора календар міняти", - пишуть у соцмережах.

Гриби на пеньку в грудні Колаж

У лісі можна збирати гриби Колаж

Розпустилися котики Колаж

На Дніпропетровщині квітнуть рослини Колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що погода на Новий рік в Україні буде переважно теплою, можливі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

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