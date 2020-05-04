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4 травня • оновлено в 11:40
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Аліна Рашевська
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Град і шквал: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

1.9т
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У понеділок, 4 травня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Увечері піде грозовий дощ з градом. Швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-88%. Світанок настане о 5:12, захід очікується о 20:00.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що практично повсюдно в Україні 4 травня пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град і сильний вітер. У західних областях країни дощів в понеділок буде менше, а прояснень найбільше.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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