Град і шквал: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 4 травня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Увечері піде грозовий дощ з градом. Швидкість вітру посилиться до 15-24 м/с, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-88%. Світанок настане о 5:12, захід очікується о 20:00.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що практично повсюдно в Україні 4 травня пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град і сильний вітер. У західних областях країни дощів в понеділок буде менше, а прояснень найбільше.

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