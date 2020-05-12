Град і пориви вітру: в Дніпрі оголосили штормове попередження

У Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 14 квітня в місті прогнозують дощі з грозами, град і пориви вітру.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено штормове попередження I рівня небезпеки. Про це йдеться на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в Дніпрі kyiv.depo.ua

Прогнозується:

12 травня: мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі 8-13°, вдень 21-26°; по місту Дніпро вночі 9-11°, вдень 23-25​​°.

Погода в Україні 12 травня

13 травня: мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9°, вдень 13-18°.

Погода в Україні 13 травня

14 травня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8°, вдень 15-20°.

Погода в Україні 14 травня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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