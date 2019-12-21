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21 грудня • оновлено в 06:12
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Карина Бондаренко

Готуйте парасольки: синоптики дали прогноз погоди на 21 грудня в Дніпрі

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У суботу, 21 грудня, з ранку і до самого вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами.

Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Про це повідомляє Синоптик.

У Дніпрі буде тепло. Температура повітря не опуститься нижче позначки нуля. Стовпчик термометра коливатиметься від +2 до +9 градусів за Цельсієм.

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Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

Готуйте парасольки: синоптики дали прогноз погоди на 21 грудня в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Дніпрі

Город24

Раніше OBOZREVATEL писав, що на одній з центральних вулиць Дніпра автохам залишив свій Porsche прямо на постаменті пам'ятника Тарасу Шевченку.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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