Готуйте парасольки: синоптики дали прогноз погоди на 21 грудня в Дніпрі

У суботу, 21 грудня, з ранку і до самого вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами.

Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Про це повідомляє Синоптик.

У Дніпрі буде тепло. Температура повітря не опуститься нижче позначки нуля. Стовпчик термометра коливатиметься від +2 до +9 градусів за Цельсієм.

Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

Прогноз погоди в Дніпрі Город24

Раніше OBOZREVATEL писав, що на одній з центральних вулиць Дніпра автохам залишив свій Porsche прямо на постаменті пам'ятника Тарасу Шевченку.

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