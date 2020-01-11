Готуйте парасольки: синоптики дали прогноз погоди на 11 січня в Дніпрі

У суботу, 11 січня, в Дніпрі буде сиро і дощитиме.

З ранку і до самого вечора небо над містом буде приховано за хмарами. Про це повідомляє Синоптик.

Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише к вечору. Синоптики прогнозують від 0 до +4 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від 0 до -4.

Прогноз погоди ТБН

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

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