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11 січня • оновлено в 06:21
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Карина Бондаренко

Готуйте парасольки: синоптики дали прогноз погоди на 11 січня в Дніпрі

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У суботу, 11 січня, в Дніпрі буде сиро і дощитиме.

З ранку і до самого вечора небо над містом буде приховано за хмарами. Про це повідомляє Синоптик.

Новини
Пізня весна і дощове літо: синоптик дав детальний прогноз на 2020 рік в Україні

Дрібний дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише к вечору. Синоптики прогнозують від 0 до +4 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники: від 0 до -4.

Готуйте парасольки: синоптики дали прогноз погоди на 11 січня в Дніпрі

Прогноз погоди

Прогноз погоди

ТБН

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні січень і лютий 2020 року не будуть дуже холодними. При цьому нас чекають температурні гойдалки.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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