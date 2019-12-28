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28 грудня • оновлено в 07:05
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Карина Бондаренко

Готуйте парасольки: прогноз погоди в Дніпрі на 28 грудня

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У суботу, 28 грудня, в Дніпрі протягом всього дня погода буде похмурою.

Увечері дощ, який буде йти майже весь день, поступово слабшаючи, припиниться. Про це повідомляє Синоптик.

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Температура повітря опуститься до позначки 0 градусів. Синоптики прогнозують від 0 до +3 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

Готуйте парасольки: прогноз погоди в Дніпрі на 28 грудня

Прогноз погоди

Прогноз погоди

primpress.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі фермер намалював прапор Росії на даху. Триколор таких розмірів, що його видно з космосу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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