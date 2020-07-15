Голову поліції Дніпропетровської області звільнили після скандалу в Павлограді

У середу, 15 липня, керівник Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Огурченко був звільнений з займаної посади після скандалу з бандою поліцейських з Павлограда, які займалися торгівлею наркотиками і катуванням людей.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. Відзначимо, що він займав цей пост протягом 10 місяців.

Днем раніше керівник поліцейської профспілки Сергій Джихур на своїй сторінці в Facebook повідомив про майбутні кадрові зміни в поліції Дніпропетровської області. За його словами, глава Національної поліції України Ігор Клименко хоче призначити в.о. начальника ГУНП в Дніпропетровській області Анатолія Щадила. З вересня 2019 року він очолював поліцію Хмельниччини.

"Кажуть, Клименко ховав його чотири роки від наслідків за розгін Майдану. Щадило виключно його людина", – зазначив Сергій Джихур.

Скріншот Facebook / Сергій Джихур

Пресслужба поліції області станом на 13:00 ніяк не прокоментувала цю інформацію і пообіцяла роз'яснити її після 14:00.

Також Клименко повертає назад в ГУНП в Дніпропетровській області на посаду першого заступника Юрія Небеського, який, згідно з інсайдерською інформацією, видав підроблене посвідчення учасника бойових дій тому самому Пугачову, який застрелив у Дніпрі двох патрульних.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимира Огурченка відсторонили від виконання обов'язків через поліцейських, яких підозрюють в створенні злочинного угруповання.