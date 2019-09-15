Гнався з ножем: в Дніпрі стався страшний інцидент з підлітками

У Дніпрі на Ігрені на школяра напав підліток з ножем.

Як повідомляє мама постраждалого Марина Бєляєва, підліток вимагав від її сина телефон. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні (13 вересня - ред.) Мій син йшов зі школи і в районі вул. Косогірної якийсь підліток років 12-15 зажадав віддати йому телефон", – написала мама дитини.

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Потім невідомий погнався за хлопчиком з ножем:

"Коли мій син відмовився, він дістав ніж і погнався за ним. Добре, що наш будинок знаходиться недалеко від цього місця і встиг втекти", – зазначила Марина Бєляєва.

Мама хлопчика додала, що вони звернулися в поліцію і попередила всіх батьків про небезпеку:

"Якщо раптом ще чиясь дитина потрапила в таку ж ситуацію - будь ласка, повідомте. Дитина з переляку не змогла розглянути його. Він світловолосий, приблизний зріст 140-150. Був в джинсах і темній футболці. Має розкладний ніж. Був з пляшкою пепсі або коли", – підкреслила жінка.

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