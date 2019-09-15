Головна Новини
15 вересня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Гнався з ножем: в Дніпрі стався страшний інцидент з підлітками

620 Читати матеріал російською

У Дніпрі на Ігрені на школяра напав підліток з ножем.

Як повідомляє мама постраждалого Марина Бєляєва, підліток вимагав від її сина телефон. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні (13 вересня - ред.) Мій син йшов зі школи і в районі вул. Косогірної якийсь підліток років 12-15 зажадав віддати йому телефон", – написала мама дитини.

Новини
Під Дніпром жінка померла на очах у лежачої матері

Напад підлітка

Напад підлітка

Moe-online.ru

Потім невідомий погнався за хлопчиком з ножем:

"Коли мій син відмовився, він дістав ніж і погнався за ним. Добре, що наш будинок знаходиться недалеко від цього місця і встиг втекти", – зазначила Марина Бєляєва.

Мама хлопчика додала, що вони звернулися в поліцію і попередила всіх батьків про небезпеку:

Новини
Зарізав і викинув: стали відомі подробиці вбивства в Дніпрі

"Якщо раптом ще чиясь дитина потрапила в таку ж ситуацію - будь ласка, повідомте. Дитина з переляку не змогла розглянути його. Він світловолосий, приблизний зріст 140-150. Був в джинсах і темній футболці. Має розкладний ніж. Був з пляшкою пепсі або коли", – підкреслила жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кам'янському побили 17-річну дівчину: справа отримала несподіване продовження.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
банда підлітків діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel