Героїчний вчинок: під Дніпром охоронець супермаркету врятував життя жінці
У місті Павлоград Дніпропетровської області охоронець одного із супермаркетів врятував життя жінці.
Завдяки своєчасній реакції й умінню надавати допомогу, охоронцю супермаркету "АТБ" вдалося зберегти життя жінці, повідомляє "Інформатор".
Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Західнодонбаській. Покупець втратила свідомість, почала заковтувати мову і перестала дихати.
Потім охоронець супермаркету Сергій Кутасевич моментально кинувся на допомогу жінці. Поки медики були в дорозі, співробітник супермаркету надавав першу допомогу. Завдяки цьому жінка прийшла до тями.
Пізніше на місце прибули медики швидкої допомоги і госпіталізували жінку.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 13 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про можливі пожежі.