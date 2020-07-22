Фірму з Дніпра запідозрили у фінансуванні бойовиків на Донбасі

Аліна Рашевська Життя міста 16:35, 22.07.2020 Оновлено: 16:50, 22.07.2020

Служба безпеки України розслідує справу про фінансування сепаратизму менеджментом однієї з комерційних структур Дніпра.

У 2018 році фірма перерахувала понад 7 мільйонів гривень декільком фіктивним підприємствам. Їх власниками є причетні до сепаратистської діяльності особи, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, повідомили в пресслужбі відомства.

У ході обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. На даний момент тривають слідчі дії.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Луганщині СБУ виявила арсенал зброї бойовиків.

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